Hohem iSteady XE Kit электронный стабилизатор для смартфона белый
Hohem
Артикул: OLE-2107

Белый трехосевой электронный стабилизатор для смартфона . Светодиодная магнитная подсветка с регулируемой яркостью.  Алгоритм стабилизации Anti-shake 3.0  Максимальная нагрузка 280 гр.  

  • Совместимые телефоны: 100 ~ 280 г (вес), 11 мм (толщина), 55 мм ~ 90 мм (ширина)
  • Время работы 8ч
  • Емкость аккумулятора 3700 мАч
  • Вес 259 гр


Ошибка

