Hohem iSteady Mobile Plus версия 2022 электронный стабилизатор для смартфона

Артикул: OLE-2102

Трехосевой подвес с алгоритмом защиты от сотрясений iSteady 6.0. Съемка с вращением на 600 °. Быстрое переключение между альбомным и портретным режимами. Возможность подзарядки телефона. Максимальная нагрузка 280 гр. Поддерживает смартфоны с шириной от 58 до 98 мм.