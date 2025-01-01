images
images
images
images
images
Hohem iSteady Mobile Plus версия 2022 электронный стабилизатор для смартфона
Hohem iSteady Mobile Plus версия 2022 электронный стабилизатор для смартфона
Hohem iSteady Mobile Plus версия 2022 электронный стабилизатор для смартфона
Hohem iSteady Mobile Plus версия 2022 электронный стабилизатор для смартфона
Hohem iSteady Mobile Plus версия 2022 электронный стабилизатор для смартфона

Hohem iSteady Mobile Plus версия 2022 электронный стабилизатор для смартфона

Hohem
Артикул: OLE-2102

Трехосевой подвес с алгоритмом защиты от сотрясений iSteady 6.0. Съемка с вращением на 600 °. Быстрое переключение между альбомным и портретным режимами. Возможность подзарядки телефона. Максимальная нагрузка 280 гр. Поддерживает смартфоны с шириной от 58 до 98 мм.

Описание

Характеристики:

  • Полезная нагрузка: 280 г
  • Поддерживаемая ширина мобильного устройства: 58 мм ~ 89 мм
  • Механический диапазон: Панорамирование: 600 °; Вращение: 320 °; Наклон: 320°
  • Защита двигателей: Карданный подвес автоматически отключается из-за неправильной работы двигателей
  • Аккумулятор Емкость: 1800 мАч * 2 7,4 В 13,32 Втч
  • Время автономной работы: до 13 часов (В идеальных условиях с полностью сбалансированным карданом)
  • Время зарядки: 2 часа (5 В 2 А)
  • Рабочая температура: -10 ~ 45 ℃
  • Размер (мм): 12*5* 2 дюйма
  • Вес: 474 г, включая аккумулятор

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Софтбоксы для LED-панелей
Софтбоксы для LED-панелей
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера