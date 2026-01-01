Hohem iSteady M6 Kit стабилизатор трехосевой

В комплекте магнитная заполняющая лампа с датчиком AI vision - встроенное отслеживание с искусственным интеллектом, оно работает с управлением жестами, приложение или Bluetooth не требуется, со съемным датчиком с питанием от AI. Несколько режимов освещения: холодный свет, теплый света и RGB-подсветки. Стабилизатор оснащен OLED-дисплеем для контроля за основными параметрами съемок и самого оборудования.
Характеристики
- Полезная нагрузка: 400 г
- Ширина мобильного устройства: 58 мм ~ 98 мм
- Механический диапазон поворота: 360 ° Бесконечный; крен: 335°; Наклон: 335 °
- Рабочая температура:-10 ~ 45 °C
- Защита двигателей: Двигатель можно защитить от повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией, автоматически отключив карданный подвес.
- Емкость аккумулятора: 2600 мАч 7,4 В / 19,24 Втч
- Время автономной работы: До 18 часов (в идеальных условиях с полностью сбалансированным карданом); 6-8 часов (используйте отслеживание AI и заполняющий свет на максимальной яркости)
- Время зарядки: 3 часа (5 В/2 А)
- Вес (карданный подвес): 551 г (включая аккумулятор)