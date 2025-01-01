Proaim Flycam Nano стедикам с быстросъемной площадкой для плечевых упоров

Эта система очень легкая, она обладает всеми свойствами, необходимыми для идеальной балансировки небольшой камеры. Неоспоримое преимущество таких систем перед тележками заключается в том, что их сборка и установка намного проще и быстрее. Система стабилизации совместима со следующими моделями камер: Canon: 5d Mark II, EOS7D,1000D,40D,50D,450D,60D,1100D,30D,20D,350D, 450D,Rebel XSI,XT,T2I,500D,550D,Rebel 500D Sony: A230,A330,A350,A380,A200,A580,A900,A700,A100,A290,A450,A500, A390,A850,A300,A560 A290 Nikon: D70,D90,D40,D60,D40X,D3,D3X,D3S,D5000,D3100,D3000,D80,D60, D700,D300,D3S Panasonic: Lumix Gla,DMC-FZ 50K, GH1,GH2,G1,G10,DMC- FZ7 Fuji: S3500,S6900,S2500,S1800,HS10,S700,S8000,S5800,5200EXR,S3,S5 S5200HD,58000FD,S3,S5
(DSLRNANOQR)