GreenBean STAB 400 стабилизатор для работы с камерами весом до 2 кг

Стедикам GreenBean STAB 400 предназначен для использования с беззеркальными DSLR (Sony Nex, Canon EOS M и т. п.) и видеокамерами.
Предназначается для плавной съемки при работе с камерой на весу. Необходим при съемке динамичных сцен в движении, работе с камерой во время ходьбы, бега, подъема по лестнице, слежения за объектом и т.п. Позволяет производить съемку с верхней, средней и нижней точки.
STAB 400 обеспечивают комфортную работу оператора. Карданный шарнир позволяет вращать камеру на 360 градусов. Уникальная система противовесов имеет раскладную конструкцию с наборными грузами, это позволит настроить оптимальный баланс и уменьшить габариты устройства в сложенном состоянии.
Посадочное отверстие диаметром 18 мм, расположенное в ручке, позволяет вам установить стабилизатор на механическую руку операторского жилета или на ArmBrace (устройство снимающее нагрузку с запястья), а также с помощью адаптера-кронштейна на стойку для балансировки.
Характеристики:
- регулируемая быстросъемная площадка
- телескопическая штанга для точной настройки баланса
- подшипники с низким коэффициентом трения
- мягкая ручка
- сумка для транспортировки
- материал изготовления – алюминий
- максимальная рекомендуемая нагрузка, кг – 2
- высота в рабочем состоянии, мм – 290-400
- длина в сложенном состоянии, мм – 270
- диаметр верхнего колена, мм – 14
- диаметр нижнего колена, мм – 18
- размер быстросъемной площадки, мм – 55х120
- вес комбинированных грузов-противовесов (по 3 шт.), гр – 35/50/150
- установочный винт под камеру 1/4"
- смещение установочного винта, см – 8
- карданный шарнир – сдвоенный подшипник
- вес, г – 1200