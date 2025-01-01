GreenBean STAB 400 стабилизатор для работы с камерами весом до 2 кг

images
GreenBean STAB 400 – портативный компактный стедикам, длина в сложенном состоянии 270 мм, подходит для использования с беззеркальными DSLR и видеокамерами весом до 2 кг. Может быть быстро приведен в рабочее состояние.

Описание

Стедикам GreenBean STAB 400 предназначен для использования с беззеркальными DSLR (Sony Nex, Canon EOS M и т. п.) и видеокамерами.

Предназначается для плавной съемки при работе с камерой на весу. Необходим при съемке динамичных сцен в движении, работе с камерой во время ходьбы, бега, подъема по лестнице, слежения за объектом и т.п. Позволяет производить съемку с верхней, средней и нижней точки.

STAB 400 обеспечивают комфортную работу оператора. Карданный шарнир позволяет вращать камеру на 360 градусов. Уникальная система противовесов имеет раскладную конструкцию с наборными грузами, это позволит настроить оптимальный баланс и уменьшить габариты устройства в сложенном состоянии.

Посадочное отверстие диаметром 18 мм, расположенное в ручке, позволяет вам установить стабилизатор на механическую руку операторского жилета или на ArmBrace (устройство снимающее нагрузку с запястья), а также с помощью адаптера-кронштейна на стойку для балансировки.

Характеристики:

  • регулируемая быстросъемная площадка
  • телескопическая штанга для точной настройки баланса
  • подшипники с низким коэффициентом трения
  • мягкая ручка
  • сумка для транспортировки
  • материал изготовления – алюминий
  • максимальная рекомендуемая нагрузка, кг – 2
  • высота в рабочем состоянии, мм – 290-400
  • длина в сложенном состоянии, мм – 270
  • диаметр верхнего колена, мм – 14
  • диаметр нижнего колена, мм – 18
  • размер быстросъемной площадки, мм – 55х120
  • вес комбинированных грузов-противовесов (по 3 шт.), гр – 35/50/150
  • установочный винт под камеру 1/4"
  • смещение установочного винта, см – 8
  • карданный шарнир – сдвоенный подшипник
  • вес, г – 1200

Комплектация

