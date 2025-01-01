GreenBean STAB 400 стабилизатор для работы с камерами весом до 2 кг

Описание

Стедикам GreenBean STAB 400 предназначен для использования с беззеркальными DSLR (Sony Nex, Canon EOS M и т. п. ) и видеокамерами.

Предназначается для плавной съемки при работе с камерой на весу. Необходим при съемке динамичных сцен в движении, работе с камерой во время ходьбы, бега, подъема по лестнице, слежения за объектом и т.п. Позволяет производить съемку с верхней, средней и нижней точки.

STAB 400 обеспечивают комфортную работу оператора. Карданный шарнир позволяет вращать камеру на 360 градусов. Уникальная система противовесов имеет раскладную конструкцию с наборными грузами, это позволит настроить оптимальный баланс и уменьшить габариты устройства в сложенном состоянии.

Посадочное отверстие диаметром 18 мм, расположенное в ручке, позволяет вам установить стабилизатор на механическую руку операторского жилета или на ArmBrace (устройство снимающее нагрузку с запястья), а также с помощью адаптера-кронштейна на стойку для балансировки.

Характеристики: