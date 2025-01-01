GreenBean iPhone iStab стабилизатор изображения для айфона

Описание

Стабилизатор для смартфонов и легких камер весом 0,1–0,3 кг (iPhone, компактные камеры, экшн-камеры GoPro). Предназначен для видеосъемки в движении, минимизирует дрожание изображения и позволяет получить качественный результат. В комплекте держатель для iPhone 4/4s/5/5s и других смартфонов шириной до 70 мм, адаптер для камер GoPro, винт для камер с резьбой 1/4".

Встроенный пузырьковый уровень и смещаемые наборные грузы-противовесы позволяют добиться правильной балансировки системы. Надежность конструкции обеспечивает алюминиевый корпус и шаровый шарнир из латуни. Ручка изготовлена из мягкого вспененного материала.

Стедикам имеет компактные размеры, в сложенном виде 20х15,5х3 см, его собственный вес, вместе грузами, всего 400 грамм. Поместится практически в любой сумке, его можно взять с собой в отпуск или путешествие, iStab позволит получить качественное видео при съемке с верхней точки, например, в толпе на концерте, в клубе и т. д.

Характеристики: