GreenBean iPhone iStab стабилизатор изображения для айфона

GreenBean iPhone iStab – стедикам для использования со смартфонами и компактными камерами (например GoPro) весом до 300 г, складная конструкция, в комплекте держатель для iPhone 4/4s/5/5s.
Стабилизатор для смартфонов и легких камер весом 0,1–0,3 кг (iPhone, компактные камеры,
Встроенный пузырьковый уровень и смещаемые наборные
Стедикам имеет компактные размеры, в сложенном виде 20х15,5х3 см, его собственный вес, вместе грузами, всего 400 грамм. Поместится практически в любой сумке, его можно взять с собой в отпуск или путешествие, iStab позволит получить качественное видео при съемке с верхней точки, например, в толпе на концерте, в клубе
Характеристики:
