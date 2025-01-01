images
Fujimi FJSTA-2 стабилизатор изображения

Fujimi FJSTA-2 стабилизатор изображения

Fujimi
Артикул: NVF-2968

Fujimi FJSTA-2 стабилизатор изображения для снижения дрожания и стабилизации картинки на компактных DSLR и легких видеокамерах при съемке с рук. Может быть использован для работы с оборудованием весом до 2,5 кг. Оснащен пузырьковым уровнем. Стабилизирующий элемент имеет три противовеса, которые обеспечивают абсолютно ровное положение и устраняют естественное дрожание от рук.

Описание

Конструкция модели полностью разборная, что позволяет транспортировать устройство или использовать части стабилизатора по отдельности. При необходимости на рукоятку стабилизатора можно закрепить лампу или вспышку.
Система удобна для ведения съемки в условиях ограниченного пространства. Имеется возможность ведения записи с верхнего или нижнего ракурсов, в зависимости от поставленных задач.
 
Простота и легкость алюминиевой конструкции гарантируют продолжительный срок эксплуатации. Наличие пузырькового уровня обеспечивает возможность полного контроля над положением камеры в горизонтальной плоскости. Обеспечивается идеальное выравнивание балансира, за счет которого создается четкая и не прыгающая картинка изображения. Именно поэтому ее можно передавать сразу же в прямой эфир, без дальнейшей постобработки.
 
Характеристики:
  • верхняя площадка – из прорезиненного материала
  • пузырьковый уровень – да
  • общий вес, кг – 0,8 кг

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon AD-S13 ручка для софтбокса телескопическая 160 см
Арт. NVF-2291
Grifon AD-S13 ручка для софтбокса телескопическая 160 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon AD-S13 – невероятно удобная универсальная ручка-держатель для софтбокса. Предназначена для удобной работы с установленным софтбоксом на накамерную вспышку. Может быть использована в качестве ручки для крепления компактной камеры и фотосъемки. Длина рукоятки 160 см.

2 530 ₽
В корзину
Grifon SLB-T кронштейн для вспышки
Арт. NVF-2363
Grifon SLB-T кронштейн для вспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SLB-T – кронштейн предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии.

С помощью кронштейна можно прикрепить модификаторы света для моноблоков к накамерным вспышкам. Вес - 0,55 кг.

2 300 ₽
В корзину
Fujimi FJFS-23 софтбокс для накамерной вспышки
Арт. NVF-1746
Fujimi FJFS-23 софтбокс для накамерной вспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJFS-23 – софтбокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет.

Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Размер 23х23 см. Вес - 0,15 кг.

1 850 ₽
В корзину

Видео

Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера