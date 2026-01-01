images
Fujimi FJSB-10 стабилизатор изображения

Fujimi
Артикул: NVF-2965

Fujimi FJSB-10стабилизатор изображения для снижения дрожания и стабилизации картинки на компактных DSLR и легких видеокамерах при съемке с рук. Может быть использован для работы с оборудованием весом до 1,25 кг. Оснащен пузырьковым уровнем. Стабилизирующий элемент имеет три противовеса, которые обеспечивают абсолютно ровное положение и устраняют естественное дрожание от рук.

Описание

Система удобна для ведения съемки в условиях ограниченного пространства. Имеется возможность ведения записи с верхнего или нижнего ракурсов, в зависимости от поставленных задач.
 
Простота и легкость алюминиевой конструкции гарантируют продолжительный срок эксплуатации. Наличие пузырькового уровне обеспечивает возможность полного контроля над положением камеры в горизонтальной плоскости. Обеспечивается идеальное выравнивание балансира, за счет которого создается четкая и не прыгающая картинка изображения. Именно поэтому ее можно передавать сразу же в прямой эфир, без дальнейшей постобработки.
 
Характеристики:
  • материал изготовления – алюминий, сталь
  • пузырьковый уровень – да
  • противовесы – три
  • общий вес, кг – 2,4

 

Видео

Как снимать силуэты
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Три способа освещения фона
Зоммер Джорджио
