Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJSB-10 – стабилизатор изображения для снижения дрожания и стабилизации картинки на компактных DSLR и легких видеокамерах при съемке с рук. Может быть использован для работы с оборудованием весом до 1,25 кг. Оснащен пузырьковым уровнем. Стабилизирующий элемент имеет три противовеса, которые обеспечивают абсолютно ровное положение и устраняют естественное дрожание от рук.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов