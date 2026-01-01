Fujimi FJSB-10 стабилизатор изображения

Система удобна для ведения съемки в условиях ограниченного пространства. Имеется возможность ведения записи с верхнего или нижнего ракурсов, в зависимости от поставленных задач.

Простота и легкость алюминиевой конструкции гарантируют продолжительный срок эксплуатации. Наличие пузырькового уровне обеспечивает возможность полного контроля над положением камеры в горизонтальной плоскости. Обеспечивается идеальное выравнивание балансира, за счет которого создается четкая и не прыгающая картинка изображения. Именно поэтому ее можно передавать сразу же в прямой эфир, без дальнейшей постобработки.