MeFoto A0350Q0 White MeFoto походный штатив с головкой белый
MeFoto
Артикул: NVF-7184

MeFoto A0350Q0 White MeFoto – универсальный, легкий походный штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой несъемной головой и выдерживает нагрузку весом до 4 килограмм.

Описание

Характеристики:

  • высота съемки, см – 58–130
  • максимальная нагрузка, кг – 4 
  • головка – шаровая
  • количество секций ног – 5 
  • вес, кг – 1,2

Видео

