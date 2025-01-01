images
Manfrotto 546BK штатив с видеоголовкой 504HD для видеокамеры

Manfrotto 546BK штатив с видеоголовкой 504HD для видеокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0409

Manfrotto 546BK – трехсекционный штатив из углеродного волокна с панорамной видеоголовкой 504HD. Максимальная высота – 167 см, минимальная высота – 44 см. Идеально подходит для фото- и видео камер весом до 7,5 кг. Штатив можно использовать с различными тележками.

Описание

Штатив Manfrotto 546BK изготовлен из углеродного волокна и магниевого сплава, что обеспечивает высокую стабильность и прочность при значительном уменьшении его веса. Для удобства складывания-раскладывания штатива был разработан новый усовершенствованный механизм. Наконечники с шипами помогут при работе на неровных поверхностях.
 
Технические характеристики штатива Manfrotto 546BK :
  • материал – карбон
  • головка крепления, мм – чаша 75
  • количество секций – 3
  • тип замка – флип
  • наконечники на ножках – выдвижной шип, резиновые ножки
Штативная головка Manfrotto 504HD (Pro Video Head 75) имеет мостовой дизайн, что улучшает ее упругость, а также обеспечивает быстрое управление панорамированием, простую и точную настройку и защиту от случайных толчков. Все основные элементы выполнены из алюминия. Механизм оси вращения состоит из шарикоподшипников и позволяет выполнять плавную, абсолютно свободную от вибраций, панораму. Фрикционный механизм обеспечивает нормальную работу как горизонтального, так и вертикального панорамирования при любых температурах, с любым типом оборудования, при любой (допустимой) нагрузке.
 
Головка Manfrotto 504HD имеет регулировку балансировки с четырьмя предустановленными уровнями, рассчитанными на вес, кг: 0–0,25–5–7,5. Встроенный пузырьковый уровень для выравнивания штатива оснащен подсветкой, которую можно включить при съемках в темное время суток или в темном помещении. Головка имеет два гнезда «мама» с резьбой 3/8 дюйма, что позволяет установить на нее дополнительные аксессуары. Быстросъемная площадка удлиненного типа идеальна для балансировки камер с нестандартным центром тяжести. В комплекте с ней идут два болта диаметром 1/4 и 3/8 дюйма для установки камер разных размеров.
 
Технические характеристики головки Manfrotto 504HD:
  • балансировка системы – четырехшаговая
  • диапазон наклона, град. – от -60 до +90
  • фиксация наклона – независимая
  • диапазон панорамирования, град. – 360
Технические характеристики комплекта:
  • безопасная нагрузка, кг – 12
  • максимальная высота, см – 167
  • минимальная высота, см – 44
  • длина в сложенном состоянии, см –  84
  • общий вес, кг – 7,6

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера