Manfrotto 546BK штатив с видеоголовкой 504HD для видеокамеры

Штатив Manfrotto 546BK изготовлен из углеродного волокна и магниевого сплава, что обеспечивает высокую стабильность и прочность при значительном уменьшении его веса. Для удобства складывания-раскладывания штатива был разработан новый усовершенствованный механизм. Наконечники с шипами помогут при работе на неровных поверхностях.

Технические характеристики штатива Manfrotto 546BK :

материал – карбон

головка крепления, мм – чаша 75

количество секций – 3

тип замка – флип

наконечники на ножках – выдвижной шип, резиновые ножки

Штативная головка Manfrotto 504HD (Pro Video Head 75) имеет мостовой дизайн, что улучшает ее упругость, а также обеспечивает быстрое управление панорамированием, простую и точную настройку и защиту от случайных толчков. Все основные элементы выполнены из алюминия. Механизм оси вращения состоит из шарикоподшипников и позволяет выполнять плавную, абсолютно свободную от вибраций, панораму. Фрикционный механизм обеспечивает нормальную работу как горизонтального, так и вертикального панорамирования при любых температурах, с любым типом оборудования, при любой (допустимой) нагрузке.