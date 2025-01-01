GreenBean VideoMaster 171С видеоштатив

Manfrotto 128RC Micro Fluid Video Head W/QRCP – легкая универсальная штативная голова для подвижной видеосъемки. Рассчитана на камеры максимальным весом 4 кг.
GreenBean VideoMaster 171С – трехсекционный карбоновый видеоштатив. Предназначен для установки DSLR- и видеокамер, крупных камкордеров, слайдеров и другого профессионального оборудования весом до 8 кг. Для установки головы в комплекте предусмотрены три чаши диаметрами 100, 75 и 60 мм. Максимальная высота, см – 163,5.
Технические характеристики:
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s – кронштейн-адаптер с мини-штативом, который крепится к iPhone 4/4S и позволяет расположить его вертикально или горизонтально.
Адаптер можно использовать как отдельно, так и установив на мини-штатив из комплекта поставки или на любой другой. Кроме того, он достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане и быть всегда под рукой. Вес - 80 грамм.
Manfrotto MVH400AH befree live - компактная видеоголова с удлиненной съемной площадкой (501PL).
Создает идеальный баланс камеры с любой оптикой. Жидкий картридж обеспечивает плавное движение головы, а плоское ее основание позволяет установить на любой штатив. Голова оборудована пузырьковым уровнем. Допустимая нагрузка - 4 кг.
