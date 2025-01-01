images
GreenBean VideoMaster 171С видеоштатив

GreenBean VideoMaster 171С видеоштатив

GreenBean
Артикул: OLE-1313

GreenBean VideoMaster 171С – трехсекционный карбоновый видеоштатив. Предназначен для установки DSLR- и видеокамер, крупных камкордеров, слайдеров и другого профессионального оборудования весом до 8 кг. Для установки головы в комплекте предусмотрены три чаши диаметрами 100, 75 и 60 мм. Максимальная высота, см – 163,5.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 163,5
  • минимальная высота, см – 29
  • длина в сложенном виде, см – 68
  • количество секций – 3
  • диаметр секций, мм – 29/26/23
  • крепление видеоголовы, мм – полусфера 60/75/100
  • максимальная нагрузка, кг – 8
  • пузырьковый уровень – есть
  • материал ног – карбон
  • материал фиксаторов – алюминий
  • материал основания – алюминиево-магниевый сплав
  • вес, кг – 1,45 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Manfrotto 128RC Micro Fluid Video Head W/QRCP штативная голова для съемки видео
Арт. NVF-1465
Manfrotto 128RC Micro Fluid Video Head W/QRCP штативная голова для съемки видео
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 128RC Micro Fluid Video Head W/QRCP – легкая универсальная штативная голова для подвижной видеосъемки. Рассчитана на камеры максимальным весом 4 кг.

22 690 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s штатив
Арт. DAN-5069
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s штатив
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн

GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s – кронштейн-адаптер с мини-штативом, который крепится к iPhone 4/4S и позволяет расположить его вертикально или горизонтально.

Адаптер можно использовать как отдельно, так и установив на мини-штатив из комплекта поставки или на любой другой. Кроме того, он достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане и быть всегда под рукой. Вес - 80 грамм.

-15 %490 ₽
410 ₽
В корзину
Хит
Manfrotto MVH400AH видеоголовка befree live
Manfrotto MVH400AH видеоголовка befree live
Manfrotto MVH400AH видеоголовка befree live
Арт. NVF-6858
Manfrotto MVH400AH видеоголовка befree live
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVH400AH befree live - компактная видеоголова с удлиненной съемной площадкой (501PL).

Создает идеальный баланс камеры с любой оптикой. Жидкий картридж обеспечивает плавное движение головы, а плоское ее основание позволяет установить на любой штатив. Голова оборудована пузырьковым уровнем. Допустимая нагрузка - 4 кг.

21 090 ₽
В корзину

Видео

Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Роберт Дуано
Роберт Дуано
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера