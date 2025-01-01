Manfrotto MH055M8-Q5 фото- и видеоголовка для штатива

Артикул: OLE-0818

Manfrotto MH055M8-Q5 – универсальная прочная магниевая головка для крепления фото- и видеооборудования весом до 7 кг. Три пузырьковых уровня помогут точно установить камеру. Удобное и быстрое переключение из режима фото в видео и наоборот. В режиме фото головка работает, как шаровая, обеспечивая скорость и максимальную свободу во всех направлениях. Жидкий картридж создает невероятно плавные движения головы во всех режимах. Модель оснащена быстросъемной широкой площадкой 501PL.