Manfrotto 509HD видеоголовка

наклон, град. – от -60 до +90

рабочая температура, С – от +60 до -20

Manfrotto 509HD – штативная видеоголова с инновационной системой «мостовой архитектуры» помогает видеооператорам и фотографам добиваться лучших результатов современными камерами высокого разрешения. Применяемая в головке система изменяемого трения FDS предполагает использование регулируемых гидравлических цилиндров на обеих осях – панорамирования и уклона. Максимальная нагрузка – 13 кг.

