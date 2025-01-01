images
Manfrotto 509HD видеоголовка

Manfrotto
Артикул: OLE-0598

Manfrotto 509HD – штативная видеоголова с инновационной системой «мостовой архитектуры» помогает видеооператорам и фотографам добиваться лучших результатов современными камерами высокого разрешения. Применяемая в головке система изменяемого трения FDS предполагает использование регулируемых гидравлических цилиндров на обеих осях – панорамирования и уклона. Максимальная нагрузка – 13 кг.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная нагрузка, кг – 13,5
  • крепление, дюйм – 3/8
  • вращение при панорамировании, град. – 360
  • вспомогательная система безопасности – да
  • диаметр чаши, мм – 100
  • контроль баланса 4 шага: 0–2,8–5,6–8,5 кг
  • рабочая температура, С – от +60 до -20
  • материал – алюминий
  • независимая фиксация панорамирования – да
  • независимая фиксация уклона – да
  • тип площадки – 509PLONG
  • наклон, град. – от -60 до +90
  • уравновешиваемый вес, кг – 8,5
  • ход скольжения площадки, мм – 83
  • центр тяжести, мм – 125
  • вес, кг – 4,636
  • высота, мм – 180

