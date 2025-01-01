images
E-IMAGE GB2 Handle for GH06/08/10/08L/10L рукоятка для видеоголовы

E-IMAGE GB2 Handle for GH06/08/10/08L/10L рукоятка для видеоголовы

E-IMAGE
Артикул: MTG-1816

E-IMAGE GB2 Handle for GH06/08/10/08L/10L рукоятка для видеоголовы. 

Телескопическая рукоятка для видеоголовы.
Совместима с моделями GH06, GH06F, GH08, GH10, 630FH, EH630, EH650, 780FH, EH780, EH780 PLUS. 

Описание

Характеристики:

  • Длина 380 - 595 мм
  • Вес 280 г.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Как контролировать свет в маленькой студии. Черные V-Flats
Как контролировать свет в маленькой студии. Черные V-Flats
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера