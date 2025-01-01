Falcon Eyes LSB-48 сумка для стоек и штативов

Falcon Eyes LSB-40 – удобная сумка для хранения и переноски студийный штативов и стоек. Вмещает три стойки размером до 100 см (40").
Falcon Eyes LSB-48 – удобная сумка для хранения и переноски студийных штативов и стоек. Вмещает две стойки L-3900G размером до 122 см (48").
Kupo KS093 5/8" Female Adaptor For 3 and 4 ways Clamp – алюминиевый переходник с гнездом 5/8”, предназначенный для установки оборудования и аксессуаров.
Fotokvant 200PL – удобная быстросъемная штативная площадка, типа Manfrotto 200PL-14 RC2 с винтом 1/4 дюйма.
Предназначена для быстрого крепления камеры на штативных головах. Плотно фиксирует фотоаппарат за счет резиновой накладки на поверхности площадки. Легко крепится за счет вращения специальной скобы, которая прикреплена к винту. Может быть установлена без использования дополнительный инструментов. Вес, г – 40. Материал изготовления – металл. Обратите внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
