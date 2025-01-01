images
Falcon Eyes LSB-48 сумка для стоек и штативов

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1287

Falcon Eyes LSB-48 – удобная сумка для хранения и переноски студийных штативов и стоек. Вмещает две стойки L-3900G размером до 122 см (48").

Описание

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes LSB-40 сумка для стоек и штативов
Арт. NVF-1286
Falcon Eyes LSB-40 сумка для стоек и штативов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes LSB-40 – удобная сумка для хранения и переноски студийный штативов и стоек. Вмещает три стойки размером до 100 см (40").

-15 %1 440 ₽
1 220 ₽
В корзину
Kupo KS093 5/8&quot; Female Adaptor For 3 and 4 ways Clamp переходник 5/8” гнездом с внутренней резьбой
Арт. NVF-5536
Kupo KS093 5/8" Female Adaptor For 3 and 4 ways Clamp переходник 5/8” гнездом с внутренней резьбой
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KS093 5/8" Female Adaptor For 3 and 4 ways Clamp – алюминиевый переходник с гнездом 5/8”, предназначенный для установки оборудования и аксессуаров.

2 020 ₽
В корзину
Fotokvant 200PL быстросъемная площадка для Manfrotto
Арт. NVF-3068
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant 200PL – удобная быстросъемная штативная площадка, типа Manfrotto 200PL-14 RC2 с винтом 1/4 дюйма.

Предназначена для быстрого крепления камеры на штативных головах. Плотно фиксирует фотоаппарат за счет резиновой накладки на поверхности площадки. Легко крепится за счет вращения специальной скобы, которая прикреплена к винту. Может быть установлена без использования дополнительный инструментов.  Вес, г – 40. Материал изготовления – металл. Обратите внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.

640 ₽
В корзину

Видео

Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Видеообзор &quot;CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II&quot;
