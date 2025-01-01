images
E-IMAGE P8 Long plate 360*48*11mm площадка

E-IMAGE P8 Long plate 360*48*11mm площадка

E-IMAGE
Артикул: MTG-1817

E-IMAGE P8 Long plate 360*48*11mm площадка. 

Быстросъемная площадка для головок GH03, GH03F, GH40, GH05, GH06, 706H series, GH08, GH08L, GH10, GH10L, EH610, EH630, EH650. 

Характеристики:

  • 2 установочных винта с резьбой 1/4" и 3/8"
  • Размеры 360 х 50 х 12 мм
  • Вес 295 г

