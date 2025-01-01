images
GrenBean VideoMaster 101 штатив-монопод

GrenBean VideoMaster 101 штатив-монопод

GreenBean
Артикул: VBR-048

GreenBean VideoMaster 101 – максимально простой и легкий монопод для снижения колебаний при съемке на длинной выдержке. Данная модель изготовлена из высококачественных материалов и отличается продуманной конструкцией.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 171
  • высота в сложенном виде – 57,7
  • количество секций – 4
  • максимальный диаметр ноги, см – 3,5
  • максимальная нагрузка, кг – 20
  • вес, кг – 1,1

