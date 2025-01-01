Falcon Eyes MP-J1116C монопод четырехсексионный

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes MP-J1116C – это легкий и компактный четырехсекционный монопод, изготовленный из специального магниевого сплава. Оснащен качественными фиксаторами ножки монопода, за счет чего обеспечивается хорошая устойчивость при фотосъемке. Максимальная высота – 145 см.
Falcon Eyes MP-J1116C, благодаря компактным размерам, может быть использован в качестве штатного.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов