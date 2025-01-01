images
images
images
images
Falcon Eyes MP-J1116C монопод четырехсексионный
Falcon Eyes MP-J1116C монопод четырехсексионный
Falcon Eyes MP-J1116C монопод четырехсексионный
Falcon Eyes MP-J1116C монопод четырехсексионный

Falcon Eyes MP-J1116C монопод четырехсексионный

Falcon Eyes
Артикул: VBR-251

Falcon Eyes MP-J1116C – это легкий и компактный четырехсекционный монопод, изготовленный из специального магниевого сплава. Оснащен качественными фиксаторами ножки монопода, за счет чего обеспечивается хорошая устойчивость при фотосъемке. Максимальная высота – 145 см.

Falcon Eyes MP-J1116C, благодаря компактным размерам, может быть использован в качестве штатного.

Описание

Характеристики:

  • длина (в сложенном состоянии) – 48,5 см
  • головка – отсутствует
  • максимальная нагрузка – 3 кг
  • высота съемки – от 48,5 до 145 см
  • вес – 0,4 кг
  • количество секций – 4
  • наконечники опор – резиновые

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера