Falcon Eyes MP-J1116C монопод четырехсексионный

Артикул: VBR-251

Falcon Eyes MP-J1116C – это легкий и компактный четырехсекционный монопод, изготовленный из специального магниевого сплава. Оснащен качественными фиксаторами ножки монопода, за счет чего обеспечивается хорошая устойчивость при фотосъемке. Максимальная высота – 145 см.

Falcon Eyes MP-J1116C, благодаря компактным размерам, может быть использован в качестве штатного.