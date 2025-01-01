images
Manfrotto MMOFFROADB Off Road треккинговая палка-монопод (синий)

Manfrotto
Артикул: OLE-0805

Manfrotto MMOFFROADB Off Road – ультралегкая и компактная треккинговая палка-монопод предназначена для установки фото- и видеооборудования весом до 2 кг. Для быстрой установки камеры предусмотрено колесико в верхней части ручки. Легкие алюминиевые ножки с шипами и резиновыми наконечниками снабжены удобным простым поворотным механизмом фиксации. Секции штатива можно легко разобрать и почистить, в случае попадания грязи или песка.

Описание

Данная модель – совместная разработка с компанией Fizan (Италия), мировым лидером на рынке горнолыжного снаряжения, а также снаряжения для скандинавской ходьбы.
 
Технические характеристики:
  • материал – алюминий/технополимер
  • цвет – синий
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 132
  • минимальная высота, см – 60
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • винт под штативное гнездо фотоаппарата – 1/4"-3/8"
  • вес, кг – 0,4
 

Комплектация

    

