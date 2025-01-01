Manfrotto MMOFFROADB Off Road треккинговая палка-монопод (синий)

Артикул: OLE-0805

Manfrotto MMOFFROADB Off Road – ультралегкая и компактная треккинговая палка-монопод предназначена для установки фото- и видеооборудования весом до 2 кг. Для быстрой установки камеры предусмотрено колесико в верхней части ручки. Легкие алюминиевые ножки с шипами и резиновыми наконечниками снабжены удобным простым поворотным механизмом фиксации. Секции штатива можно легко разобрать и почистить, в случае попадания грязи или песка.