Manfrotto MMCOMPACTADV-BK Compact Advanced монопод черный

Артикул: OLE-0857

Manfrotto MMCOMPACTADV-BK Compact Advanced – портативный и легкий алюминиевый пятисекционный монопод. Рассчитан для установки фото- и видеокамер со стандартными объективами до 200 мм. Эргономичная рукоятка, изготовленная из мягкого материала новой технологии производства, и ремешок на запястье обеспечивают уверенное удерживание и минимизируют риск уронить камеру. Универсальное крепление камеры надежно закрывается защитной крышкой.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – алюминий/технополимер
  • цвет – черный/гранит
  • количество секций – 5
  • максимальная высота, см – 155
  • минимальная высота, см – 41
  • длина в сложенном виде, см – 41,5
  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • винт под штативное гнездо фотоаппарата – 1/4"
  • вес, кг – 0,35

Полезные ссылки:

Как выбрать штатив Manfrotto

Штатив Manfrotto – удивительно продуманное совершенство

