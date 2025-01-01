Manfrotto MMCOMPACTADV-BK Compact Advanced монопод черный

Артикул: OLE-0857

Manfrotto MMCOMPACTADV-BK Compact Advanced – портативный и легкий алюминиевый пятисекционный монопод. Рассчитан для установки фото- и видеокамер со стандартными объективами до 200 мм. Эргономичная рукоятка, изготовленная из мягкого материала новой технологии производства, и ремешок на запястье обеспечивают уверенное удерживание и минимизируют риск уронить камеру. Универсальное крепление камеры надежно закрывается защитной крышкой.