Manfrotto MMCOMPACT-WH Compact монопод белый

Manfrotto
Артикул: OLE-0856

Manfrotto MMCOMPACT-WH Compact – необыкновенно портативный и легкий алюминиевый пятисекционный монопод. Рассчитан для установки фото- и видеокамер весом до 1,5 кг. Эргономичная рукоятка, изготовленная из мягкого материала новой технологии производства, и ремешок на запястье обеспечивают уверенное удерживание и минимизируют риск уронить камеру. Универсальное крепление камеры надежно закрывается защитной крышкой.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – алюминий/технополимер
  • цвет – белый/стальной
  • количество секций – 5
  • максимальная высота, см – 145
  • минимальная высота, см – 39
  • максимальная нагрузка, кг – 1,5
  • винт под штативное гнездо фотоаппарата – 1/4"
  • вес, кг – 0,33

