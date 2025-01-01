Manfrotto MMCOMPACT-WH Compact монопод белый

Артикул: OLE-0856

Manfrotto MMCOMPACT-WH Compact – необыкновенно портативный и легкий алюминиевый пятисекционный монопод. Рассчитан для установки фото- и видеокамер весом до 1,5 кг. Эргономичная рукоятка, изготовленная из мягкого материала новой технологии производства, и ремешок на запястье обеспечивают уверенное удерживание и минимизируют риск уронить камеру. Универсальное крепление камеры надежно закрывается защитной крышкой.