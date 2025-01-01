images
Manfrotto MM294C4 294 4-section Carbon Monopod монопод для фото- или видеокамеры

Manfrotto MM294C4 294 4-section Carbon Monopod монопод для фото- или видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-1450

Manfrotto MM294C4 294 – карбоновый четырехсекционный монопод без головы с максимальной нагрузкой 5 кг.

Описание

Характеристики:

  • минимальная высота съемки, см – 49
  • максимальная высота съемки, см – 151
  • длина в сложенном состоянии, см – 49
  • диаметр штанги, см – 25,3
  • вес, кг – 0,5

 

Комплектация

Полезные ссылки:

Что такое монопод и как им правильно пользоваться?

Когда монопод будет необходим фотографу?

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера