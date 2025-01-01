images
Manfrotto MM294A4 294 Alu Monopod алюминиевый монопод для фото- или видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-1451

Manfrotto MM294А4 294 – алюминиевый четырехсекционный монопод без головы с максимальной нагрузкой 5 кг.

Характеристики:

  • минимальная высота съемки, см – 49
  • максимальная высота съемки, см – 151
  • длина в сложенном состоянии, см – 49
  • диаметр штанги, см – 25,3
  • вес, кг – 0,54

Что такое монопод и как им правильно пользоваться?

Когда монопод будет необходим фотографу?

 

