Manfrotto 681B HD Pro Monopod (3-SCTN) Black монопод для фото- или видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-1459

Manfrotto 681B HD Pro Monopod – алюминиевый трехсекционный монопод профессиональной серии для работы с фото- или видеокамерами весом до 12 кг.

Рабочая высота – 67–161 см, вес – 0,8 кг.

Описание

Характеристики:

  • механизм зажима – клипсовый
  • длина в сложенном состоянии, см – 67
  • цвет – черный

Комплектация

Полезные ссылки:

Что такое монопод и как им правильно пользоваться?

Когда монопод будет необходим фотографу?

 

