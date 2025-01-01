Manfrotto 680В компактный четырехсекционный монопод для фото- или видеокамеры

Москва
Manfrotto 680B – компактный четырехсекционный монопод профессиональной серии для работы с фото- или видеокамерами весом до 10 кг. Для предотвращения скольжения оснащен прорезиненной ручкой, имеется ремень для запястья. Конструкцией предусмотрена система быстрого фиксирования и двойные внешние винты с резьбой 1/4" и 3/8".
Рабочая высота – 51–154 см.
Работа с моноподом комфортна и безопасна, поскольку он оснащен ремнем для запястья и мягкой накладкой. Это модель – прекрасное дополнение к небольшим фотокамерам.
Характеристики:
