Falcon Eyes Pro 1302 монопод с шейным упором

Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Falcon Eyes Pro 1302 – монопод предназначен для удобной установки фотоаппарата и стабилизации изображения. Максимальная нагрузка 3 кг, высота 350–540 мм, цанговый замок, алюминиевый сплав, вес 0,57 кг, сменная шаровая голова, поясной упор с шейным ремнем.
Монопод с шейным упором Falcon Eyes Pro 1302 предназначен для использования с камерами весом до 3 кг, имеющими стандартное крепление 1/4". Позволяет долгое время снимать "с рук" без нагрузки на кисти видеооператора, свободно передвигаться, производить съемку с нижней и верхних точек. Значительно уменьшает дрожание камеры. Особенностью данной модели является входящая в комплект съемная шаровая голова (возможность установить любую голову с креплением 3/8"). Шейный упор с мягкой поролоновой вставкой и дышащим сетчатым покрытием крепится на регулируемых по длине стропах и позволяет разместить камеру на подходящей высоте.
Компактные габариты – длина в сложенном виде всего 35 см и малый вес – 0,57 кг. Монопод такой конструкции поместится в любой сумке и всегда будет под рукой.
Сменная шаровая головка с быстросъемной площадкой и предохранительным замком. На площадке расположено стандартное крепление диаметром 1/4" для установки камеры.
Характеристики:
