Falcon Eyes Pro 1302 монопод с шейным упором

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6021

Falcon Eyes Pro 1302 – монопод предназначен для удобной установки фотоаппарата и стабилизации изображения. Максимальная нагрузка 3 кг, высота 350–540 мм, цанговый замок, алюминиевый сплав, вес 0,57 кг, сменная шаровая голова, поясной упор с шейным ремнем.

Описание

Монопод с шейным упором Falcon Eyes Pro 1302 предназначен для использования с камерами весом до 3 кг, имеющими стандартное крепление 1/4". Позволяет долгое время снимать "с рук" без нагрузки на кисти видеооператора, свободно передвигаться, производить съемку с нижней и верхних точек. Значительно уменьшает дрожание камеры. Особенностью данной модели является входящая в комплект съемная шаровая голова (возможность установить любую голову с креплением 3/8"). Шейный упор с мягкой поролоновой вставкой и дышащим сетчатым покрытием крепится на регулируемых по длине стропах и позволяет разместить камеру на подходящей высоте.

Компактные габариты – длина в сложенном виде всего 35 см и малый вес – 0,57 кг. Монопод такой конструкции поместится в любой сумке и всегда будет под рукой.

Сменная шаровая головка с быстросъемной площадкой и предохранительным замком. На площадке расположено стандартное крепление диаметром 1/4" для установки камеры.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • количество секций – 2
  • диаметры секций, мм – 20/15
  • максимальная длина, мм – 540
  • минимальная длина, мм – 350
  • голова – шаровая, сменная, 3/8"
  • площадка под камеру, мм –                35х50, быстросъемная
  • крепление под камеру – 1/4"
  • материал – алюминиевый сплав/abs пластик
  • вес, кг – 0,57

