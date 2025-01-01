Falcon Eyes MP-3 монопод с видеоголовкой высотой до 1,8 метра

images
Falcon Eyes
Артикул: NVF-6020

Falcon Eyes MP-3 – черный монопод предназначен для удобной установки фотоаппарата и стабилизации изображения. Максимальная нагрузка 3 кг, высота 630–1800 мм, клипсовые замки, алюминиево-магниевый сплав, вес 0,56 кг, встроенная 3D голова, упор для ноги.

Описание

Монопод оборудован несменной 3D головкой с быстросъемной площадкой и пузырьковым уровнем. Четыре секции монопода обеспечивают широкий диапазон регулировки рабочей высоты. Максимальная высота в рабочем состоянии 180 см. В сложенном виде – 63 см. Большой диаметр секций (диаметр верхней секции 27 мм) и надежные цанговые зажимы успешно гасят передающиеся по корпусу вибрации и сохраняют прочность конструкции. Металлические зажимы с фторопластовыми прокладками обеспечивают долговечность работы и прочную фиксацию секций. Монопод изготовлен из алюминиево-магниевого сплава и весит 0,56 кг. Головка изготовлена из ударопрочного пластика.

Снизу находится резиновый наконечник с выкручиваемым шипом – монопод одинаково удобно можно использовать, как на лакированной поверхности, так и на рыхлой земле. Монопод снабжается упором для ноги, становясь на который, достигается дополнительная устойчивость и фиксация. Рукоятка из вспененного материала служит для комфортной работы при отрицательных температурах и прочного удерживания без проскальзывания. Монопод снабжен ремешком для фиксации на руке, это предупредит падение монопода с камерой, если фотограф случайно выпустит его из рук. Монопод комплектуется чехлом на молнии.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • количество секций – 4
  • диаметры секций, мм – 27/23/20/17
  • максимальная высота, мм – 1800
  • высота в сложенном состоянии, мм – 630
  • размер площадки под камеру, мм – 33х38
  • резьба под камеру – 1/4"
  • материал – алюминиево-магниевый сплав
  • вес, кг – 0,56

