Falcon Eyes MP-18 монопод-палка

Falcon Eyes MP-18 – компактный и легкий монопод, состоящий из пяти секций.
Предназначен для фиксации положения камеры при съемке. Изготовлен из специального магниевого сплава. Качественные фиксаторы ножек монопода обеспечивают устойчивость при фотосъемке. Монопод оснащен головой с тремя степенями свободы и механизмом подъема.
Возможна установка штативной головы с установочной резьбой 3/8” или 1/4”. Рекомендуется устанавливать на монопод штативные шаровые головы серии BH.
Шарнирная опора имеет возможность свободного вращения вокруг оси монопода на 360 градусов. А также U-образный вырез позволяет производить наклон монопода на угол до 90 градусов. Мягкая накладка рукоятки создает дополнительное удобство и защиту от проскальзывания при работе с моноподом.
Характеристики:
