Falcon Eyes MP-18 монопод-палка

Falcon Eyes MP-18 монопод-палка

Falcon Eyes
Артикул: NVF-525

Falcon Eyes MP-18 – компактный и легкий монопод, состоящий из пяти секций.

Предназначен для фиксации положения камеры при съемке. Изготовлен из специального магниевого сплава. Качественные фиксаторы ножек монопода обеспечивают устойчивость при фотосъемке. Монопод оснащен головой с тремя степенями свободы и механизмом подъема.

Возможна установка штативной головы с установочной резьбой 3/8” или 1/4”. Рекомендуется устанавливать на монопод штативные шаровые головы серии BH.

Шарнирная опора имеет возможность свободного вращения вокруг оси монопода на 360 градусов. А также U-образный вырез позволяет производить наклон монопода на угол до 90 градусов. Мягкая накладка рукоятки создает дополнительное удобство и защиту от проскальзывания при работе с моноподом.

Характеристики:

  • максимальная высота – 1885 мм
  • высота в сложенном виде – 550 мм
  • количество секций – 5
  • диаметр секций – 32/27/24/21/18 мм
  • максимальная нагрузка – 8 кг
  • материал – алюминиево-магниевый сплав
  • вес – 0,62 кг
  • установочная резьба – 1/4”, 3/8”
  • диаметр установочной базы для штативной головы – 55 мм

