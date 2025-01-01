Falcon Eyes MP-18 монопод-палка

Описание

Возможна установка штативной головы с установочной резьбой 3/8” или 1/4”. Рекомендуется устанавливать на монопод штативные шаровые головы серии BH.

Шарнирная опора имеет возможность свободного вращения вокруг оси монопода на 360 градусов. А также U-образный вырез позволяет производить наклон монопода на угол до 90 градусов. Мягкая накладка рукоятки создает дополнительное удобство и защиту от проскальзывания при работе с моноподом.

Характеристики: