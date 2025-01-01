Benro C-29T карбоновый монопод

Артикул: OLE-1143

Benro C-28T – пятисекционный карбоновый монопод с отличной устойчивостью. Рекомендуется для фото- и виде камер с длиннофокусными объективами и весом до 10 кг. Для удобства работы имеет ручку из пеноматериала с ремешком на руку и резиновый наконечник. Идеально подойдет для работы в ограниченном пространстве. Максимальная высота – 1475 мм, вес – 410 г.