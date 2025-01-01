images
Benro C-29T карбоновый монопод

Benro C-28T – пятисекционный карбоновый монопод с отличной устойчивостью. Рекомендуется для фото- и виде камер с длиннофокусными объективами и весом до 10 кг. Для удобства работы имеет ручку из пеноматериала с ремешком на руку и резиновый наконечник. Идеально подойдет для работы в ограниченном пространстве. Максимальная высота – 1475 мм, вес – 410 г.

Технические характеристики:

  • материал – углепластик (карбон)
  • максимальная высота, мм – 1475
  • длина в сложенном виде, мм – 435
  • максимальная нагрузка, кг – 10
  • количество секций ног – 5
  • вес, кг – 0,41

