Benro C-29T карбоновый монопод

Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro C-28T – пятисекционный карбоновый монопод с отличной устойчивостью. Рекомендуется для фото- и виде камер с длиннофокусными объективами и весом до 10 кг. Для удобства работы имеет ручку из пеноматериала с ремешком на руку и резиновый наконечник. Идеально подойдет для работы в ограниченном пространстве. Максимальная высота – 1475 мм, вес – 410 г.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.
Работай с цветом без бликов
Wansen