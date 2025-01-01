Falcon Eyes S-022 настольный штатив с наклонной головой

Артикул: VBR-566

Falcon Eyes S-022 – двухсекционный штатив для установки небольших любительских камер со стандартным посадочным креплением 1/4". Удобный в использовании и транспортировке. Рабочая высота 160 мм, вес 0,05 кг, максимальная нагрузка – 0,6 кг. Ножки штативы изготовлены из легкого сплава алюминия, голова – из прочного пластика.