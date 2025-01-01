images
Falcon Eyes S-022 настольный штатив с наклонной головой

Falcon Eyes
Артикул: VBR-566

Falcon Eyes S-022 – двухсекционный штатив для установки небольших любительских камер со стандартным посадочным креплением 1/4". Удобный в использовании и транспортировке. Рабочая высота 160 мм, вес 0,05 кг, максимальная нагрузка – 0,6 кг. Ножки штативы изготовлены из легкого сплава алюминия, голова – из прочного пластика.

 

 

Описание

Характеристики:

  • размер в сложенном состоянии, мм – 145х40х10
  • рабочая высота штатива, мм – 160
  • штативная голова – несменная
  • размер площадки, мм – 12х34
  • резьба на площадке под камеру – 1/4"
  • пузырьковый уровень – нет
  • количество секций штативной ноги – 2
  • вес, кг – 0,05

 

