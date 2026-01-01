PGYTECH VLOG Phone Extension Pole Tripod штатив - монопод
PGYTECH
Артикул: OLE-4458

Телескопический штатив-монопод с набором креплений для смартфона и экшн-камеры. Штатив совместим со всеми популярными моделями, имеет крепление 3-Prong Mount и винт 1/4". Максимальная длина 55,5 см. Максимальная нагрузка 1 кг. Держатель смартфона подходит для устройств размером до 90 мм, а крепление «холодный башмак» позволяет установить микрофон или подсветку камеры.

Описание

Быстрое переключение между вертикальной и горизонтальной ориентацией экрана благодаря поворотному креплению в нижней части штатива. Ножки с магнитной системой соединения обеспечивают быструю сборку и разборку.

Характеристики:

  • Тип штативной головы держатель смартфона, крепление экшн камеры
  • Посадочное крепление 1/4", 3-Prong Mount
  • Наклон 180 °
  • Трансформируется в монопод
  • Телескопическая конструкция
  • Магнитные замки на ножках
  • Минимальная высота 235 мм
  • Максимальная высота 555 мм
  • Максимальная нагрузка 1 кг
  • Размеры 162х29х29 мм
  • Вес 166 г

Комплектация

  • настольная тренога
  • держатель смартфона
  • адаптер с винтом 1/4"

