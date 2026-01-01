PGYTECH MantisPod Z штатив - монопод
PGYTECH
Артикул: OLE-4449

Настольный штатив со складной центральной колонной, шаровой головкой и креплением CapLock от Pgytech для экшн-камер, смартфонов и легких беззеркалок. Максимальная нагрузка 0,9 кг. 5 режимов съемки. Максимальная высота 53 см в режиме селфи-палки. Цвет - черный.

Описание

MantisPod Z предлагает пять режимов съёмки:

  1. Режим Mantis — съёмка объектов сверху.
  2. Ручной режим — для повседневной работы.
  3. Режим удлинения — расширение угла обзора.
  4. Режим штатива — стабильная съёмка на высоте от 185 до 480 мм.
  5. Режим «портфель» — запечатление важных моментов с низкого ракурса.

Режим «Богомол» позволяет закрепить MantisPod Z на различных поверхностях, таких как заборы и мониторы, для создания уникальных углов съёмки. Монтаж возможен на поверхностях толщиной до 88 мм и при условии устойчивого положения всех трёх ножек.

Характеристики:

  • Поворот 360 °
  • Дополнительные функции регулировка высоты
  • Особенности конструкции складная конструкция
  • Быстросъёмная площадка CapLock
  • Минимальная высота 185 мм
  • Максимальная высота 480 мм
  • Максимальная нагрузка 900 г
  • Вес 250 г

Комплектация

  • штатив
  • адаптер экшн-камеры
  • адаптер 1/4"
  • шестигранный ключ S4.0
  • ремешок
  • винт

