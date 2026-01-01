PGYTECH CapLock Action Camera Extension Pole штатив - монопод
PGYTECH
Артикул: OLE-4444

2в1: настольный штатив и телескопический монопод с шаровой головой и холодным башмаком. Система Caplock обеспечивает удобство съёмки: можно быстро установить и снять камеру с помощью стандартного крепления GoPro или адаптера с винтом 1/4". Максимальная нагрузка 1 кг. Длина монопода 18-47 см.

Описание

Три ножки штатива легко соединяются благодаря магнитам, создавая прочную рукоятку округлой формы с прорезиненным покрытием. Рукоятка удобно лежит в руке и не скользит.

Характеристики:

  • Тип штативной головы шаровая
  • Крепление 1/4", 3-Prong Mount
  • Количество секций 4
  • Наклон 145 °
  • Минимальная высота монопода 180 мм
  • Максимальная высота монопода 470 мм
  • Максимальная нагрузка 1 кг
  • Размеры 180 × 31 × 55 мм
  • Вес 312 г

Комплектация

  • штатив
  • адаптер экшн-камеры
  • адаптер 1/4"
  • шестигранный ключ S4.0
  • винт

Видео

5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
