Manfrotto MTPIXIEVO-RD Pixi Evo настольный штатив с головкой красный

Артикул: OLE-1235

Manfrotto MTPIXIEVO-RD Pixi Evo – легкий настольный штатив с шаровой головой. Предназначен для работы с фото- и видеокамерами весом до 2,5 кг. Две секции ножек имеют пять фиксированных положений, с их помощью можно менять высоту штатива от 6 см до 20 см. Камеру можно установить в портретной ориентации, либо повернуть на 90 градусов. Цвет – красный.