Manfrotto MTPIXIEVO-RD Pixi Evo настольный штатив с головкой красный

Manfrotto
Manfrotto MTPIXIEVO-RD Pixi Evo – легкий настольный штатив с шаровой головой. Предназначен для работы с фото- и видеокамерами весом до 2,5 кг. Две секции ножек имеют пять фиксированных положений, с их помощью можно менять высоту штатива от 6 см до 20 см. Камеру можно установить в портретной ориентации, либо повернуть на 90 градусов. Цвет – красный.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – технополимер
  • цвет – красный
  • количество секций – 2
  • максимальная высота, см – 20
  • минимальная высота, см – 6
  • длина в сложенном состоянии, см – 23
  • максимальная нагрузка, кг – 2,5
  • вес, г – 267 

Комплектация

    

Видео

