GreenBean Spider GB-SP30 штатив-струбцина

GreenBean Spider GB-SP30 штатив-струбцина

GreenBean
Артикул: VBR-007

GreenBean Spider GB-SP30 – штатив-струбцина предназначен для крепления камеры на стойки, перекладины, подвесы, полки и т.д. Максимальная нагрузка составляет 10 кг, вес – 0,8 кг. Изготовлен из алюминия толщиной 3 мм.

Описание

Устройство можно использовать в качестве настольного штатива для тяжелых камер, а также как крепление-струбцину на вертикальные круглые (желательно) продолговатые предметы типа автополов, стоек в студии или перил, поручней, труб и даже на деревьях при выездной съемке. Spider GB SP-30 можно крепить и к плоской поверхности, типа столешницы или торца двери.

Т. к. изделие предназначено для использования с профессиональной техникой, основное внимание в конструкции уделено надежности всех узлов и гарантии сохранности установленной аппаратуры.

  • ножки, оси, корпус штативной головки изготовлены из металла
  • наконечники ножек и элементы, контактирующие с опорными поверхностями, выполнены из плотной толстой резины
  • при использовании изделия в качестве струбцины дополнительное прижимное усилие обеспечивается упорным винтом на одной из ножек
  • штативная головка – съемная, крепление ¼ дюйма
Характеристики:
  • максимальная рабочая высота (на плоскости), мм – 240
  • минимальная рабочая высота (на плоскости), мм – 160
  • максимальный диаметр объектов (для струбцины), мм – 100
  • минимальный диаметр объектов (для струбцины), мм – 27
  • рекомендуемая нагрузка – до 10 кг
  • габаритные размеры упаковки, см – 7x20x40
  • вес, г – 800

Ошибка

