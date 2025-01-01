GreenBean Spider GB-SP30 штатив-струбцина

Устройство можно использовать в качестве настольного штатива для тяжелых камер, а также как крепление-струбцину на вертикальные круглые (желательно) продолговатые предметы типа автополов, стоек в студии или перил, поручней, труб и даже на деревьях при выездной съемке. Spider GB SP-30 можно крепить и к плоской поверхности, типа столешницы или торца двери.
Т. к. изделие предназначено для использования с профессиональной техникой, основное внимание в конструкции уделено надежности всех узлов и гарантии сохранности установленной аппаратуры.
ножки, оси, корпус штативной головки изготовлены из металла
наконечники ножек и элементы, контактирующие с опорными поверхностями, выполнены из плотной толстой резины
при использовании изделия в качестве струбцины дополнительное прижимное усилие обеспечивается упорным винтом на одной из ножек
штативная головка – съемная, крепление ¼ дюйма
Характеристики:
- максимальная рабочая высота (на плоскости), мм – 240
- минимальная рабочая высота (на плоскости), мм – 160
- максимальный диаметр объектов (для струбцины), мм – 100
- минимальный диаметр объектов (для струбцины), мм – 27
- рекомендуемая нагрузка – до 10 кг
- габаритные размеры упаковки, см – 7x20x40
- вес, г – 800