GreenBean Spider GB-SP30 штатив-струбцина

Описание

Устройство можно использовать в качестве настольного штатива для тяжелых камер, а также как крепление-струбцину на вертикальные круглые (желательно) продолговатые предметы типа автополов, стоек в студии или перил, поручней, труб и даже на деревьях при выездной съемке. Spider GB SP-30 можно крепить и к плоской поверхности, типа столешницы или торца двери.

Т. к. изделие предназначено для использования с профессиональной техникой, основное внимание в конструкции уделено надежности всех узлов и гарантии сохранности установленной аппаратуры.

ножки, оси, корпус штативной головки изготовлены из металла

наконечники ножек и элементы, контактирующие с опорными поверхностями, выполнены из плотной толстой резины

при использовании изделия в качестве струбцины дополнительное прижимное усилие обеспечивается упорным винтом на одной из ножек

штативная головка – съемная, крепление ¼ дюйма

Характеристики: