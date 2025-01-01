images
Phottix (38350) кабель дистанционного управления для TTL вспышки Sony

Phottix
Артикул: NVF-711

С выносным TTL-синхрокабелем Phottix для Sony есть возможность использовать вспышки на расстоянии от камеры при сохранении полной функциональности. Длина спирального кабеля около 90 см.

Совместимость: Sony HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM, MINOLTA 5600HS(D), 3600H(D), 2500D, 5400HS, 5400xi, 5200i.

Один разъем кабеля вставляется в крепление горячий башмак, другой – в основание вспышки. Разъем со стороны вспышки оснащен гнездом для штатива.

Grifon TTL синхрокабель для Sony длиной 2 м
Арт. FTR-638
Grifon TTL синхрокабель для Sony длиной 2 м
Синхрокабель с поддержкой TTL для соединения фотокамеры Sony с управляемой внешней вспышкой.

Подходит для синхронизации фотокамер Sony с прошивкой и контактной группой старого образца. Длина синхрокабеля до двух метров.

1 660 ₽
