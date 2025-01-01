Phottix (38350) кабель дистанционного управления для TTL вспышки Sony

Арт. FTR-638

Grifon TTL синхрокабель для Sony длиной 2 м

Синхрокабель с поддержкой TTL для соединения фотокамеры Sony с управляемой внешней вспышкой.

Подходит для синхронизации фотокамер Sony с прошивкой и контактной группой старого образца. Длина синхрокабеля до двух метров.