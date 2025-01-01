Phottix (38350) кабель дистанционного управления для TTL вспышки Sony

Синхрокабель с поддержкой TTL для соединения фотокамеры Sony с управляемой внешней вспышкой.
Подходит для синхронизации фотокамер Sony с прошивкой и контактной группой старого образца. Длина синхрокабеля до двух метров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
С выносным TTL-синхрокабелем Phottix для Sony есть возможность использовать вспышки на расстоянии от камеры при сохранении полной функциональности. Длина спирального кабеля около 90 см.
Совместимость: Sony HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM, MINOLTA 5600HS(D), 3600H(D), 2500D, 5400HS, 5400xi, 5200i.
Один разъем кабеля вставляется в крепление горячий башмак, другой – в основание вспышки. Разъем со стороны вспышки оснащен гнездом для штатива.
