Fujimi FJ-TLS3 TTL синхрокабель для Sony 50 см

Арт. FTR-638

Синхрокабель с поддержкой TTL для соединения фотокамеры Sony с управляемой внешней вспышкой.

Подходит для синхронизации фотокамер Sony с прошивкой и контактной группой старого образца. Длина синхрокабеля до двух метров.