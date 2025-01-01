Fujimi FJ-TLS3 TTL синхрокабель для Sony 50 см

Синхрокабель с поддержкой TTL для соединения фотокамеры Sony с управляемой внешней вспышкой.
Подходит для синхронизации фотокамер Sony с прошивкой и контактной группой старого образца. Длина синхрокабеля до двух метров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJ-TLS3 TTL – TTL-кабель дистанционного управления с колодкой для вспышек Sony.
Позволяет производить съемку с вынесенной вспышкой, используя управление вспышкой типа TTL/i-TTL. Длина гибкой части - 50 см. Максимальная длина - 3 метра. Имеется гнездо для штатива на колодке. Модель может поддерживать TTL-экспозицию и вспомогательные лампы фокусировки.
