Fujimi FJ-TLS3 TTL синхрокабель для Sony 50 см

Fujimi FJ-TLS3 TTL синхрокабель для Sony 50 см

Fujimi
Артикул: NVF-2201

Fujimi FJ-TLS3 TTL – TTL-кабель дистанционного управления с колодкой для вспышек Sony.

Позволяет производить съемку с вынесенной вспышкой, используя управление вспышкой типа TTL/i-TTL. Длина гибкой части - 50 см. Максимальная длина - 3 метра. Имеется гнездо для штатива на колодке. Модель может поддерживать TTL-экспозицию и вспомогательные лампы фокусировки.

Grifon TTL синхрокабель для Sony длиной 2 м
Grifon TTL синхрокабель для Sony длиной 2 м
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Синхрокабель с поддержкой TTL для соединения фотокамеры Sony с управляемой внешней вспышкой.

Подходит для синхронизации фотокамер Sony с прошивкой и контактной группой старого образца. Длина синхрокабеля до двух метров.

1 840 ₽
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Как снять видео ночью качественно
