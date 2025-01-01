Falcon Eyes AP-TLO TTL-кабель для Olympus

Описание

Синхрокабель TTLAP-TLO для Olympus позволяет вынести вспышку с горячего башмака камеры в сторону с полным сохранением функциональности TTL (в том числе и HSS-режим). Он также поддерживает контроль экспозиции с камеры и позволяет использовать функцию подсветки автофокуса.

Прочный, эластичный скрученный кабель имеет длину от 50 см до 3 метров. Совместим с камерами и вспышками фирмы Olympus. Кабель легко устанавливается на камеру и крепится с помощью фиксатора. База под вспышку, с креплением типа «башмак» и резьбой 1/4 дюйма позволит установить вспышку на любой кронштейн, адаптер или держатель. Подойдет для использования во всех жанрах и особенно для портретной или предметной фотографии.

Характеристики: