images
Grifon HS-15 переходник-синхронизатор

Grifon HS-15 переходник-синхронизатор

Grifon
Артикул: FTR-1386

Переходник-синхронизатор Grifon HS-15 устанавливается на «горячий башмак» фотокамеры или на резьбу 1/4".

Имеются контакты для подсоединения синхрошнура.

Описание

Grifon HS-15 переходник-синхронизатор

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера