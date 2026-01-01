Fotokvant NVF-6571 переходник-адаптер с 3,5 мм на 6,3 мм для синхронизаторов

Временно нет в наличии

Fotokvant NVF-6571 – переходник-адаптер с 3,5 мм на 6,3 мм для синхронизаторов. Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки 1 шт.

