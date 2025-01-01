images
Falcon Eyes SC-5 переходник горячий башмак для Sony/Minolta

Falcon Eyes SC-5 переходник горячий башмак для Sony/Minolta

Falcon Eyes
Артикул: VBR-394

Falcon Eyes SС-5 – переходник для установки синхронизаторов и вспышек с разъемом горячий башмак на фотоаппараты Sony/Minolta.

 

Описание

Описание

Grifon TR-1 инфракрасный синхронизатор
Арт. FTR-850
Grifon TR-1 инфракрасный синхронизатор
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Grifon TR-1 – инфракрасный синхронизатор. Устанавливается в горячий башмак. Оснащен кнопкой тест.

1 410 ₽
Grifon RT-04s радиосинхронизатор для Sony (комплект)
Grifon RT-04s радиосинхронизатор для Sony (комплект)
Grifon RT-04s радиосинхронизатор для Sony (комплект)
Арт. NVF-1219
Grifon RT-04s радиосинхронизатор для Sony (комплект)
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RT-04 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Sony.

Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

2 070 ₽
Grifon DM-16 радиосинхронизатор (комплект)
Арт. NVF-8720
Grifon DM-16 радиосинхронизатор (комплект)
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon DM-16 – сетевой шеснадцати канальный радиосинхронизатор для моноблоков (комплект).


2 530 ₽
Fotokvant RCI-Sony беспроводный пульт дистанционного управления для Sony
Fotokvant RCI-Sony беспроводный пульт дистанционного управления для Sony
Арт. NVF-9300
Fotokvant RCI-Sony беспроводный пульт дистанционного управления для Sony
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RCI-Sony - беспроводный пульт-адаптер дистанционного управления для камер Sony.

Классический электронный тросик, пускатель затвора.

400 ₽
