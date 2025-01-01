Falcon Eyes SC-5 переходник горячий башмак для Sony/Minolta

Grifon TR-1 – инфракрасный синхронизатор. Устанавливается в горячий башмак. Оснащен кнопкой тест.
Falcon Eyes SС-5 – переходник для установки синхронизаторов и вспышек с разъемом горячий башмак на фотоаппараты Sony/Minolta.
Grifon RT-04 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Sony.
Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).
Grifon DM-16 – сетевой шеснадцати канальный радиосинхронизатор для моноблоков (комплект).
Fotokvant RCI-Sony - беспроводный пульт-адаптер дистанционного управления для камер Sony.
Классический электронный тросик, пускатель затвора.
