Lumifor LTW-01 вентилятор туннельный

Lumifor
Артикул: NVF-5330

Lumifor LTW-01 – туннельный вентилятор имеющий скорость вращения 2600 об/мин. и мощность 130 Вт, 220 В, 50 Гц. Регулятор скорости обеспечивает плавную регулировку подачи воздуха. При помощи трех метрового кабеля возможно дистанционное управление вентилятором. Вентилятор имеет значительный вес в связи с чем его рекомендовано устанавливать на напольную студийную стойку LUMIFOR LT-MINI (приобретается отдельно), либо на профессиональную студийную стойку с эффективной нагрузкой 11 кг или пантограф со стандартным креплением 5/8" (16 мм). Стойка, изображенная на фото в комплект поставки не входит. Вес 11 кг.

Описание

