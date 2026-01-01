images
images
images
images
PMI SmokeNINJA Starter Kit портативный генератор дыма
PMI
Артикул: OLE-4353

Компактная дым-машина (стартовый комплект) имеет 3 режима работы: Fog, Dry Ice и Steam. В комплекте насадка для формирования плотного низкостелющегося дыма. Снабжена магнитным крепление. Для работы используются 1 аккумулятор 18650. Время работы до 200 мин. Устройство может наполнить дымом помещение площадью до 46 квадратных метров за одну 60-секундную сессию. Процесс безвреден для здоровья и не вызывает неприятных запахов.

Описание

Характеристики:

  • Объём бака 9 мл
  • Расход 0.05 мл/мин
  • Особенности конструкции магнитное крепление
  • Питание аккумулятор 18650, Type-C
  • Ёмкость аккумулятора 3000 мАч
  • Напряжение 3.5 В
  • Время зарядки 90 мин
  • Размеры 142 × 36 × 61 мм
  • Вес 286 г

Комплектация

  • генератор дыма
  • силиконовый удлинитель
  • атомайзер
  • жидкость Cloud Formula
  • аккумулятор 18650

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера