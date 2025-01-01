images
Falcon Eyes TE WF-2 аккумулятор для студийных вспышек 1000W

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1675

Falcon Eyes TE WF-2 – аккумулятор мощностью 1000 W для студийных вспышек Falcon Eyes серии TE. Обеспечивает автономную работу моноблока мощностью до 1200 Дж

Данный блок питания предназначен только для студийных фотовспышек серии TE-BW. При использовании несовместимых фотовспышек возможно повреждение как блока питания, так и самого осветителя!

 

