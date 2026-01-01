GP LR6 Ultra батарейка типа АА 4 шт. в комплекте

Артикул: NVF-3094

GP LR6 Ultra – алкалиновые батарейки. Это отличный и надежный источник питания для энергоемких приборов, таких, например, как вспышки или фотоаппараты. Батарейки не содержат кадмия и ртути, а значит, могут считаться экологически чистым продуктом. В комплекте – 4 шт. Типоразмер АА, напряжение – 1,5 В.