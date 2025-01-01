images
Артикул: MTG-1950

Gustavson Такса торшер. 

Дизайнерские торшеры в виде фигуры человека или животного придадут интерьеру яркость и индивидуальность. Такой светильник не только отлично выполняет свою функцию, но и послужит арт-объектом в любом пространстве. Размер: Собака: 35х60 см. Абажур: 25х20 см. Изготавливается на заказ. Срок изготовления 4-5 недель. 

Хотите удивить партнеров или клиентов на переговорах и оставить яркое впечатление? 
Манекен-торшер, выполненный в корпоративных цветах - смелое решение для современной компании.

Манекен-торшер отлично вписывается в любой лофт-интерьер, холл бизнес-центра или отеля.

Брендированный напольный торшер с логотипом компании привлечет внимание аудитории на выставке или мероприятии.

В домашнем интерьере такой напольный торшер будет вызывать восторг гостей, а может стать фамильным предметом искусства - возможна эксклюзивная художественная роспись скульптуры. Можно создать целую коллекцию. 

Доступные цвета:  белый, черный, красный, золотой и серебряный и на выбор по Ral. С глянцевым или матовым покрытием. Цвет абажура можно выбрать по желанию. 


