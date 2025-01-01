Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gustavson Такса торшер.
Дизайнерские торшеры в виде фигуры человека или животного придадут интерьеру яркость и индивидуальность. Такой светильник не только отлично выполняет свою функцию, но и послужит арт-объектом в любом пространстве. Размер: Собака: 35х60 см. Абажур: 25х20 см. Изготавливается на заказ. Срок изготовления 4-5 недель.
Хотите удивить партнеров или клиентов на переговорах и оставить яркое впечатление?
Манекен-торшер, выполненный в корпоративных цветах - смелое решение для современной компании.
Манекен-торшер отлично вписывается в любой лофт-интерьер, холл бизнес-центра или отеля.
Брендированный напольный торшер с логотипом компании привлечет внимание аудитории на выставке или мероприятии.
В домашнем интерьере такой напольный торшер будет вызывать восторг гостей, а может стать фамильным предметом искусства - возможна эксклюзивная художественная роспись скульптуры. Можно создать целую коллекцию.
Доступные цвета: белый, черный, красный, золотой и серебряный и на выбор по Ral. С глянцевым или матовым покрытием. Цвет абажура можно выбрать по желанию.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов