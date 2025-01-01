Falcon Eyes DV-3B осветитель светодиодный

FST F-LED7 – светодиодный осветитель для предметной съемки. Дополнительным удобством является наличие у устройства ножек.
Falcon Eyes DV-3B – светодиодное устройство из трех отдельных точечных осветителей мощностью в 1 Вт, расположенных на гибких кронштейнах. Каждый из осветителей можно регулировать как по мощности, так и по углу рассеивания. Блок управления устанавливается на крепление типа горячий башмак.
В комплекте предусмотрены различные фильтры и насадки для изменения температуры, а также степени рассеивания светового потока. Прибор работает от 4 пальчиковых батареек типа АА.
Характеристики:
Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.
