Falcon Eyes DV-3B осветитель светодиодный

Артикул: VBR-276

Falcon Eyes DV-3B – светодиодное устройство из трех отдельных точечных осветителей мощностью в 1 Вт, расположенных на гибких кронштейнах. Каждый из осветителей можно регулировать как по мощности, так и по углу рассеивания. Блок управления устанавливается на крепление типа горячий башмак.

В комплекте предусмотрены различные фильтры и насадки для изменения температуры, а также степени рассеивания светового потока. Прибор работает от 4 пальчиковых батареек типа АА.