images
Falcon Eyes DV-3B осветитель светодиодный

Falcon Eyes DV-3B осветитель светодиодный

Falcon Eyes
Артикул: VBR-276

Falcon Eyes DV-3B – светодиодное устройство из трех отдельных точечных осветителей мощностью в 1 Вт, расположенных на гибких кронштейнах. Каждый из осветителей можно регулировать как по мощности, так и по углу рассеивания. Блок управления устанавливается на крепление типа горячий башмак.

В комплекте предусмотрены различные фильтры и насадки для изменения температуры, а также степени рассеивания светового потока. Прибор работает от 4 пальчиковых батареек типа АА.

Описание

Характеристики:

  • мощность светодиодов – 3x1 Вт
  • угол освещения – 53-120 град.
  • цветовая температура – 5000-5500 К
  • питание – 4*АА
  • вес, г – 220

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST F-LED7 светодиодный осветитель для предметной съемки
FST F-LED7 светодиодный осветитель для предметной съемки
Арт. NVF-7725
FST F-LED7 светодиодный осветитель для предметной съемки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST F-LED7 – светодиодный осветитель для предметной съемки.  Дополнительным удобством является наличие у устройства ножек.

1 420 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Арт. NVF-8985
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 1 ч

Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.


-5 %220 ₽
200 ₽
В корзину

Видео

Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Как устроен затвор фотокамеры
Как устроен затвор фотокамеры
Работа с Lens Distortion. On-set
Работа с Lens Distortion. On-set
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера