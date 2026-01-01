PULUZ PU5025B Ring LED Light Photo Box складной фотобокс с подсветкой

PULUZ
Артикул: OLE-4775

Фотобокс (лайт-куб) размером 25х25х25 см для предметной съемки с кольцевой светодиодной панелью. У фотобокса есть отверстие для съёмки сверху, поэтому можно снимать объекты как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В комплекте 6 двухсторонних сменных фонов (итого 12 цветов). Освещение светодиодное, мощность 10 Вт, цветовая температура 5500К, световой поток 2400 лм, яркость регулируется с шагом 10%.

Характеристики:

  • Количество светодиодов 96 шт.
  • Мощность 10 Вт
  • Цветовая температура 5500 К
  • CRI 97
  • Световой поток 2400 лм
  • Источник питания USB 5В 2А
  • Длина кабеля 2 м
  • Размер в разложенном виде 25 х 25 х 25 см

Комплектация

  • Фотобокс со светодиодной панелью
  • Двухсторонние фоны - 6 шт.
  • Белый тканевый рассеиватель
  • USB кабель
  • Сумка
  • Инструкция

10 советов как фотографировать пейзаж
6 советов по съемке новорожденных
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
