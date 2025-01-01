MingXing Portable Light Tent лайт-куб 50x50x50 см

Описание

Идеальный инструмент для получения качественных изображений в предметной фотосъемке. Компактные размеры фотобокса в сложенном состоянии обеспечиваются за счет гибкого стального каркаса. Стенки куба изготовлены из рассеивающего свет материала, что обеспечивает равномерный и бестеневой характер светового рисунка.

Учитывая привлекательное соотношение показателя цена/качество, лайт-бокс является оптимальныим выбором для начинающего фотографа.