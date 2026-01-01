images
Lastolite LR2486 Cubelite лайткуб 58 см

Lastolite LR2486 Cubelite – стандартный фотобокс 58х58 см для предметной бестеневой съемки. Фронтальная часть крепится на липучках. В нижней части ткань отсутствует, что позволят установить лайткуб сверху на любой предмет. В комплекте есть клипсы для установки дополнительных фонов. Легко складывается и упаковывается в удобный чехол.

Grifon LC3M-80 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт
Grifon LC3M-80 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LC3M-80 – комплект люминесцентного света мощностью 135Вт, в комплекте используются световой бокс-куб SB-80 и энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003, и с патроном на цоколь Е27.

Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Вес - 7,2 кг.

Фоны приобретаются отдельно.

12 110 ₽
Mingxing Front diffuser softbox софтбокс жаропрочный 90x90 см
Mingxing Front diffuser softbox софтбокс жаропрочный 90x90 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Mingxing Front diffuser softbox – квадробокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Специальная матовая белая ткань позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется и мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90х90. Байонет Bowens.

5 040 ₽
Видео

Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Селфи на закате
Селфи на закате
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Биплаб Хазра
Биплаб Хазра
